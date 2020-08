Xiaomi Mi 10T Pro – co już wiemy o nowym flagowcu Chińczyków?

Xiaomi Mi 10T Pro to flagowiec, który pojawił się w przecieku niedawno. Wiemy już, jak wygląda nowy smartfon chińskiej marki i jest znana jego częściowa specyfikacja. Na pokładzie znajdzie się duża wyspa z aparatem fotograficznym 108 MP. Zobaczmy, co już wiemy o Xiaomi Mi 10T Pro i kiedy go się spodziewać.

Xiaomi Mi 10T Pro to flagowiec, który pojawił się w przeciekach dosyć niespodziewanie. Jeszcze nie ochłonęliśmy po zapowiedzi modelu Ultra. Tymczasem chiński gigant już szykuje się do premiery nowego smartfona klasy premium. Co już wiemy o tym urządzeniu? W tym artykule zebraliśmy znane plotki.

Aparat fotograficzny 108 MP na dużej wyspie

Xiaomi Mi 10T Pro otrzyma aparat fotograficzny, którym z pewnością będzie się wyróżniać. Przede wszystkim za sprawą wielkiego obiektywu z sensorem 108 MP, który to od razu rzuca się w oczy. Znajdziemy tu ponadto dwa dodatkowe obiektywy, ale użyte w połączeniu z nimi matryce są na razie tajemnicą. Następnie mamy dodatkowy czujnik oraz diodę doświetlającą LED. Na więcej informacji o szczegółach tej kamery trzeba będzie poczekać, ale pewnie będzie ona aspirować do roli lidera w rankingu DxOMark, gdzie obecnie króluje model Ultra. Na pewno nie zabraknie nagrywania wideo w 8K UHD.

Ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

Wiemy, że Xiaomi Mi 10T Pro otrzyma ekran OLED, który będzie w stanie wyświetlać obraz w 144 Hz. W wersji Ultra jest to 120 Hz. Wiemy, że jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Na jej temat też jednak nic nie wiadomo. Spodziewajmy się, że wyświetlacz będzie miał przekątną około 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+.

Prawdopodobnie Snapdragon 865 Plus

W modelu Ultra zdecydowano się na Snapdragon 865 dla flagowców z pierwszej połowy roku. Oczywiście, w celu zachowania niższych kosztów produkcji. Jednak w Xiaomi Mi 10T Pro spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się już Snapdragon 865 Plus. SoC będzie wspomagany pewnie przez od 8 do 16 GB pamięci RAM. Spodziewajmy się także co najmniej 128 GB miejsca na dane.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Z informacji, które ujawniono o specyfikacji Xiaomi Mi 10T Pro wynika też, że pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Na razie jednak nie wiadomo, czy będzie ona wspierać tak szybkie ładowanie o mocy 120 W, które oferuje wariant Ultra. O tym przekonamy się z czasem, ale jest możliwe, że w nowym flagowcu Chińczycy zdecydują się na wolniejsze ładowanie.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro nie będzie niska

Xiaomi Mi 10T Pro to smartfon, którego cena na pewno nie będzie niska. Wariant Ultra w Chinach dostępny jest od 5299 juanów. W przypadku nowego telefonu kwota ta może być jeszcze wyższa i wynieść na przykład 5499 juanów za wyjściową konfigurację sprzętową. Jeśli tak się stanie, to w Polsce powinniśmy spodziewać się kwoty bliskiej 5 tys. złotych.

Z dostępnością powinno być lepiej

Model Ultra dostępny jest tylko w Chinach i wygląda na to, że nie opuści tego kraju. Międzynarodowym flagowcem będzie już właśnie Xiaomi Mi 10T Pro. Ten oczywiście też na początku będzie do kupienia tylko w Państwie Środka. Potem jednak powinien zostać skierowany także do Europy i również Polski. Spodziewajmy się, że premiera odbędzie się jesienią. Możliwe, że jeszcze w drugiej połowie września.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło: opracowanie własne