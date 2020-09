Galaxy S30 Ultra to flagowiec, którego bateria będzie podobna do tej z poprzednika. To akumulator o 5000mAh. Taki znajdzie się pod obudową Galaxy S30 Ultra.

Samsung Galaxy S30 Ultra to flagowiec, którego zobaczymy w okolicy lutego 2021 roku. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że bateria w tańszym modelu Plus ma być większa w porównaniu do poprzednika. Wygląda jednak na to, że w największym telefonie jednak nie ma co liczyć na więcej miliamperogodzin.

W sieci doszukano się akumulatora dla modelu Samsung Galaxy S30 Ultra. Bateria ta ukrywa się pod nazwą EB-BG998ABY, a więc jest przeznaczona dla telefonu SM-G998. To właśnie kryptonim największego z flagowców, które obecnie szykują Koreańczycy. Akumulator ma pojemność nominalną 4855 mAh. To oznacza jedno.

Bateria w modelu Samsung Galaxy S30 Ultra z pojemnością 5000 mAh

Jeśli pojemność nominalna wynosi 4855 mAh, to jest niemal pewnym, że na opakowaniu Samsunga Galaxy S30 Ultra znajdzie się informacja o baterii 5000 mAh. Możliwe, że zapewni ona wsparcie dla szybszego ładowania względem poprzednika. Tutaj konkurencja Koreańczyków zaczyna mocno podbijać prędkości ładowania akumulatorów. Najszybsze ładowarki oferują już moc przekraczającą barierę 100 W.

Samsung Galaxy S30 Ultra to jeden z trzech flagowców z serii. Zobaczymy je zimą przyszłego roku. Prace nad nimi niedługo dobiegną końca. Powinno to nastąpić już w okolicy listopada. Wtedy telefony zostaną sfinalizowane pod kątem hardware.

