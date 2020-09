Moto G9 Plus ton nowy średniak Motoroli. Smartfon jest duży, bo ma 6,8-calowy ekran i Snapdragona 730G. Zobaczmy, co jeszcze Moto G9 Plus jeszcze oferuje.

Moto G9 Plus to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera. Cena to 2499 reali brazylijskich, czyli ponad 1700 złotych. W Europie powinna ona jednak być niższa, bo smartfony w tym kraju z zasady są droższe.

Motorola Moto G9 Plus ma 6,8-calowy ekran LCD MaxVision o rozdzielczości Full HD+ i wsparciem dla HDR10. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 730G z 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Jest też czytnik kart pamięci microSD. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 30 W.

Ponadto Motorola Moto G9 Plus ma poczwórny aparat z głównym sensorem 64 MP. Wspomagany jest on przez obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP. Całość uzupełniają kamerki 2 MP do makro i głębi ostrości obrazu. Przedni aparat ma sensor 16 MP ze światłem f/2.0. Jest też NFC. Dane techniczne modelu Moto G9 Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Moto G9 Plus – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) z HDR10

procesor Qualcomm Snapdragon 730G

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

NFC

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

223 gramy

Android 10

