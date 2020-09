Xiaomi Mi 10 Guofeng Ya Gray - specjalna wersja dla filmu Mulan

Xiaomi Mi 10 Guofeng Ya Gray to wersja flagowca stworzona na potrzeby filmu Mulan. Jest to edycja limitowana. Taki Xiaomi Mi 10 nie będzie ogólnodostępny.

Xiaomi Mi 10 Guofeng Ya Gray to specjalna wersja flagowca chińskiej marki, która powstała we współpracy z Disneyem. Stworzono ją z myślą o promocji filmu Mulan, który trafia do kin w Państwie Środka. Co to urządzenie ma do zaoferowania? Rzućmy sobie na nie okiem.

Xiaomi Mi 10 Guofeng Ya Gray to smartfon, który będzie dostępny tylko w jednym kolorze obudowy. To Twilight Gray z matowym wykończeniem. Trzeba przyznać, że w tym odcieniu prezentuje się atrakcyjnie. Urządzenie będzie sprzedawane w specjalnym opakowaniu, którego zawartość możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Cena nowej wersji Xiaomi Mi 10 nie została podana. Będzie to jednak edycja limitowana, a więc powstanie konkretna liczba sztuk telefonu, którą będą mogli nabyć fani. Mulan to nowy film Disneya, który jest adaptacją bajki pod tym samym tytułem. Dane techniczne Xiaomi Mi 10 znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 12 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Xiaomi Mi 10 – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4780 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło