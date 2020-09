Xiaomi Mi 10T Pro 5G to nowy flagowiec Chińczyków. W sieci pojawiły się rendery prasowe. Wygląda na to, że premiera Xiaomi Mi 10T Pro 5G jest blisko.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się rendery prasowe nadchodzącego flagowca. To oznacza, że premiera telefonu musi zbliżać się wielkimi krokami. Zobaczmy więc, co to urządzenie ma do zaoferowania. Prezentuje się naprawdę ciekawie.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które umieszczono w narożniku. To pewnie panel AMOLED i wiemy, że ma wyświetlać obraz w 144 Hz. Następnie mamy tył obudowy. Tu umieszczono potrójny aparat z bardzo dużym głównym obiektywem, co widzieliśmy już na zdjęciach. Wspomagany jest on przez sensor 108 MP. Pozostałe dwa nie są na razie znane.

Wiemy, że Xiaomi Mi 10T Pro 5G ma także modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Powinien też dostać procesor Snapdragon 865 Plus. Pojawi się także bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać bardzo szybkie ładowanie. Pozostała specyfikacja na razie jest tajemnicą.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro 5G może być atrakcyjna

Ostatnie flagowce chińskiej marki nie były tanie. Możliwe, że wraz z Xiaomi Mi 10T Pro 5G może się to zmieni. Telefon w Indiach miałby kosztować (według plotek) tylko około 35 tysięcy rupii, a to daje nam mniej niż 2 tysiące złotych. Oczywiście, w Europie będzie to więcej, ale nadal byłaby szansa na mniej niż 3 tysiące złotych. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za jakiś czas.

