POCO X3 NFC to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego debiut jest blisko. Jest data premiery i częściowa specyfikacja techniczna. Telefon zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu i będzie jednym z pierwszych modeli z układem Snapdragon 732G. Zobaczy, co już wiemy o POCO X3 NFC i czego się spodziewać.

POCO X3 NFC to smartfon, którego premiera debiut się już 7 września. Producent potwierdził datę premiery. Do sieci wyciekła też częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Wiemy, że będzie to jedno z pierwszych urządzeń z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 732G.

POCO X3 NFC został też dostrzeżony w bazie Geekbench i na stronie Bluetooth SIG. Stąd wiemy, że ma 6 GB pamięci RAM, Bluetooth 5.1 i pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Smartfon otrzyma również 6,67-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności 5160 mAh, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

Wiemy też, że POCO X3 NFC otrzyma aparat z głównym sensorem Sony IMX686 64 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie ma pozwolić robić zdjęcia w jakości 20 megapikseli. Na dane zostanie przeznaczone 64 lub 128 GB miejsca. Znane dane techniczne modelu POCO X3 znajdziecie poniżej.

POCO X3 NFC – dane techniczne

6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem Sony IMX686 64 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10

