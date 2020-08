Mate 40 Pro Plus to flagowiec Huawei, którego zobaczymy jesienią z dwoma tańszymi modelami. Wszystkie trzy smartfony zostały dostrzeżone na stronie TENAA, gdzie są już certyfikowane. Tak więc ich premiera jest coraz bliżej. Niestety, chiński urząd na razie o Huawei Mate 40 Pro Plus ujawnia nam bardzo niewiele.

Huawei Mate 40 Pro Plus ma być topową wersją flagowca chińskiej marki. Smartfon powstaje pod nazwą kodową NOP-AN00 i pojawił się na stronie urzędu TENAA. Wraz z dwoma tańszymi telefonami, które ukrywają się pod kryptonimami OCE-AN00 oraz NOH-AN00. Niestety, za wiele informacji tutaj na razie nie znajdziemy.

TENAA już certyfikuje smartfony z serii Huawei Mate 40. W tym najdroższy model Pro Plus. Na razie jednak nie opublikowano zdjęć telefonów, które widzieliśmy już na renderach. Nie ma też specyfikacji technicznych. To wszystko pojawi się bliżej premiery. Wiemy jednak, że wszystkie trzy smartfony mają modemy 5G z obsługą NSA i SA.

TENAA będzie skarbnicą wiedzy na temat Huawei Mate 40 Pro Plus

Huawei Mate 40 Pro Plus ma być konkretnym flagowcem z najlepszym aparatem fotograficznym na rynku. Z czasem na łamach TENAA zostaną opublikowane zdjęcia oraz niemal kompletna specyfikacja techniczna. Wtedy poznamy szczegóły. Wiemy, że smartfony zostaną pokazane jesienią.

Biorąc pod uwagę fakt, że Huawei Mate 40 Pro Plus i pozostałe dwa modele są już certyfikowane, to do ich premiery z pewnością nie jest daleko. Ta powinna odbyć się w październiku. Choć kto wie, czy nie nastąpi to jeszcze w drugiej połowie września. Dokładnej daty debiutu na razie nie ma.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do aplikacji Facebooka

źródło: Weibo