Motorola Moto E7 Plus w przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Motorola Moto E7 Plus to nowy smartfon, którego premiera powinna odbyć się we wrześniu. Tymczasem dochodzi do przecieków i tym razem w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy już, że Motorola Moto E7 Plus dostanie Snapdragona 460 oraz duży akumulator o pojemności 5000 mAh.

Motorola Moto E7 Plus będzie tańszym smartfonem producenta. Urządzenie już pojawiało się w plotkach. Mogliśmy je na przykład zobaczyć na zdjęciach. Tym razem jest to częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy więc, co po tym telefonie należy się spodziewać.

Motorola Moto E7 Plus dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 460, który będzie wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Dane będzie można przechowywać na 64 GB miejsca. Następnie mamy podwójny aparat fotograficzny z Night Vision. Znany jest tylko główny sensor i ten dostanie matrycę 48 MP.

Ponadto Motorola Moto E7 Plus otrzyma wielką baterię. Pod obudową znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie go można ładować poprzez złącze USB C. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Znane, ale niekompletne dane techniczne smartfona Motorola Moto E7 Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Moto E7 Plus – dane techniczne

ekran z wcięciem w postaci łezki o nieznanych parametrach

procesor Qualcomm Snapdragon 460

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 48 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10

źródło