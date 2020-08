MIUI 12 to aktualizacja, która trafia sukcesywnie na kolejne smartfony. Tym razem są to Xiaomi Mi 8 Pro oraz Xiaomi Mi Max 3. Wymienione modele otrzymują finalne wydanie uaktualnienia MIUI 12 na terenie Chin. Niedługo jednak oprogramowanie powinno być dostępne dla tych urządzeń także na globalnych rynkach.

Xiaomi Mi 8 Pro oraz Mi Max 3 otrzymują uaktualnienie, które oznaczone jest numerkiem 12.0.1.0. Dotyczy to obu modeli. Dla pierwszego aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży 2,1 GB. Natomiast dla drugiego rozmiar wynosi 2,0 GB. Pierwsza dostępna jest tutaj, a druga pod tym adresem. Oczywiście, pamiętajcie, że to wersje oprogramowania przeznaczone dla telefonów z chińskiej dystrybucji. Jeśli tam je kupiliście, to software można wgrać, ale w przeciwnym wypadku trzeba czekać.

Aktualizacja MIUI 12 wkrótce dla Xiaomi Mi 8 Pro i Mi Max 3 z pozostałych rynków

Jeśli macie Xiaomi Mi 8 Pro lub model Mi Max 3, ale z innej dystrybucji, to na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Biorąc jednak pod uwagę, że MIUI 12 udostępnione na te smartfony w Chinach, to w Europie z pewnością nie trzeba będzie długo czekać. Zapewne jest to kwestią kilku najbliższych tygodni. W ramach oczekiwania możecie sobie pobrać super tapety z Saturnem, które pochodzą z Mi 10 Ultra.



