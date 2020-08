OnePlus Aurora to dwa nowe smartfony Chinczyków, które ukrywają się pod nazwami Billie 1 i Billie 2. Nie wiadomo, czy oba trafią na rynek. Jednak co najmniej jeden z nich z pewnością. Wiemy, że OnePlus zamierza umieścić tu procesor Qualcomm Snapdragon 690. Specyfikacja techniczna obejmie również modem 5G.

OnePlus Aurora to nazwa kodowa nowego telefonu chińskiej marki, który rozwijany jest pod dwoma kryptonimami. To Billie 1 oraz Billie 2 i wiemy, że będą to najtańsze smartfony w ofercie marki. Tak więc jeszcze tańsze od modelu Nord, który zadebiutował w cenie od 419 euro. Powstało wideo, które bazuje na wczesnych plotkach. Jego twórcą jest autor z kanału Concept Creator, a informacje dostarczył leaker Max J.

OnePlus Aurora dostanie ekran z pojedynczym i okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Następnie mamy aparat fotograficzny. W zależności od wariantu pojawią się tu dwa lub trzy obiektywy. Będzie to więc prostsza kamera względem tej z modelu Nord. Obejrzycie to na poniższym wideo.

OnePlus Aurora ma dostać procesor Qualcomm Snapdragon 690

Wiemy, że OnePlus Aurora ma otrzymać układ Qualcomm Snapdragon 690 i 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Wiemy to z bazy benchmarku Geekbench, gdzie jakiś czas temu dostrzeżono telefon. Spodziewajmy się także modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Więcej informacji o specyfikacji nie jest znanych. Debiut ma odbyć się jeszcze w tym roku.

