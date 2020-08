Telefon Google beta to poglądowa wersja aplikacji na urządzenie z systemem Android, którą może teraz wypróbować znacznie więcej użytkowników. Wcześniej jej dostępność była mocno ograniczona, ale teraz to się zmienia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że udostępniony Telefon Google to wersja beta. Tak więc może mieć błędy.

Telefon Google beta dołącza do programu pilotażowego aplikacji firmy. W jego ramach można testować nowe funkcje. Zanim te trafią do stabilnego wydania oprogramowania. Teraz będą mogli z niej skorzystać kolejni użytkownicy. Wygląda na, że wspieranych jest obecnie naprawdę dużo różnych smartfonów z systemem Android.

Telefon Google początkowo był aplikacją dostępną tylko na Pixelach i smartfonach z systemem Android One. Większość producentów stosuje własne oprogramowanie do dzwonienia. Potem dostępność programu była zwiększana. Teraz zgodnych modeli jest dużo więcej.

Telefon Google beta niemal na wszystkie smartfony z systemem Android

Serwis źródłowy przetestował zgodność aplikacji telefon Google beta na smartfonach Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T oraz OnePlus 6T. Wszystkie z nich pozwoliły na instalację oprogramowania. W rzeczywistości kompatybilnych urządzeń jest dużo więcej. Jeśli chcecie sami wypróbować aplikację, to musicie zapisać się do testów (link). Pamiętając jednak o tym, że ten program zastępuje domyślny do telefonowania. Ponadto jest to wersja poglądowa, a więc mogąca zawierać jakieś błędy.

