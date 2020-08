Redmi Note 8 Pro wkrótce doczeka się nowej wersji, którą Xiaomi określiło jako specjalną. Firma wprowadzi do oferty nowy wariant kolorystyczny obudowy i wygląda na to, że będzie to Twilight Orange, czyli pomarańczowy odcień obudowy. Jest jednak możliwe, że nowy Redmi Note 8 Pro czymś jeszcze się wyróżni.

Redmi Note 8 Pro nie jest najnowszym smartfonem, bo debiutował blisko rok temu. To model Xiaomi, który spotkał się z zainteresowaniem klientów z racji atrakcyjnych możliwości do ceny. Teraz firma zapowiedziała nowy wariant i ma to być specjalna edycja telefonu. Czego można po nim się spodziewać? Mamy pewne podejrzenia.

Redmi Note 8 Pro na początku tego roku w Chinach doczekał się wersji w kolorze Twilight Orange, który widzicie poniżej. Z czasem go jednak wycofano i wygląda na to, że specjalna edycja będzie właśnie wskrzeszeniem tego wariantu na rynkach globalnych. Sam kolor to pewnie nie wszystko.

Możliwe, że Redmi Note 8 Pro w specjalnej edycji dostanie więcej pamięci. W Polsce sprzęt oferowany jest z 6 GB RAM i 64 lub 128 GB miejsca. W nowym modelu może to być na przykład 8 GB RAM i 256 GB pamięci. To wyjaśni się jednak z czasem. Dane techniczne Redmi Note 8 Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

procesor MediaTek Helio G90T

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 20 Mpix do selfie i wideorozmów

poczwórny aparat fotograficzny 64 Mpix f/1.7 + 8 + 2 + 2 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,3 x 76,4 x 8,8 mm

199 gramów

Android 9 Pie z MIUI

