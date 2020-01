Redmi Note 8 Pro i Redmi 8 to dwa smartfon submarki Xiaomi z zeszłego roku. Marka ogłosiła, że wprowadza nowe kolory obudowy. Pierwszy model będzie można zakupić w odcieniu Twilight Orange. Natomiast drugi w czerwonym kolorze, który będzie sprzedawany na terenie Chin. Wcześniej dostępny był w Indiach.

Redmi Note 8 Pro i Redmi 8 to smartfony Xiaomi, które debiutowały na rynku w 2019 roku. Pierwszy dostępny jest w czterech odcieniach. Początkowo były to trzy, ale potem pojawił się także niebieski. Teraz Chińczycy ogłosili nowe kolory. Model 8 Pro otrzymał w palecie odcień Twilight Orange. Natomiast w przypadku tańszego modelu jest to barwa czerwona.

Warto dodać, że czerwony Redmi 8 już wcześniej był dostępny w Indiach. Teraz będzie go można zakupić także w Chinach. W przypadku Twilight Orange dla Redmi Note 8 Pro jest to zupełnie nowy odcień w palecie, który wcześniej nie był nigdzie sprzedawany. Xiaomi uruchomi sprzedaż już 9 stycznia, czyli jutro. Nie wiadomo na razie, co z dostępnością w Polsce. Dane techniczne obu smartfonów znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi 8 – dane techniczne

6,22-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1520 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 439 z GPU Adreno 505

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 Mpix f/2.0 do selfie i wideorozmów

aparat fotograficzny Sony IMX363 12 Mpix f/1.8 + 2 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

156,3 × 75,4 × 9,4 mm

188 gramów

Android 9 Pie z MIUI 10

Xiaomi Redmi Note 8 Pro – dane techniczne

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

procesor MediaTek Helio G90T

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 20 Mpix do selfie i wideorozmów

poczwórny aparat fotograficzny 64 Mpix f/1.7 + 8 + 2 + 2 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,3 x 76,4 x 8,8 mm

199 gramów

Android 9 Pie z MIUI

źródło: Weibo