Royole Flexpai to składany smartfon, którym to firma zasłynęła chyba najbardziej. Tymczasem na CES 2020 Chińczycy przywieźli głośnik Mirage Smart Speaker. Urządzenie jest ciekawe, bo zostało owinięte giętkim ekranem. Cena głośnika Royole Mirage Smart Speaker nie będzie jednak niska. Debiut już w drugim kwartale.

Royole Flexpai to składany smartfon z końca 2018 roku. Jak dobrze wiemy, urządzenie to było drogie i brzydkie. Jednak wtedy o marce zrobiło się głośno. Teraz Chińczycy powracają z innym nietypowym sprzętem. To głośnik Mirage Smart Speaker, który pokazywany jest na stoisku firmy w Las Vegas, gdzie odbywają się targi CES 2020.

Mirage Smart Speaker twórców Royole Flexpai to bardzo ciekawy głośnik. Obudowę owinięto giętkim ekranem AMOLED. To panel o przekątnej 7,8 cala oraz rozdzielczości 1440 x 1920 pikseli. Oczywiście, jest to wyświetlacz reagujący na dotyk. Na pokładzie jest także wbudowana kamerka z sensorem 5 Mpix.

Głośnik Mirage Smart Speaker marki Royole obsługuje Amazon Alexa

Royole we własnym głośniku inteligentnym Mirage Smart Speaker postawiło na integrację z Amazon Alexa. Urządzenie ma dwa mikrofony do nasłuchiwania poleceń użytkownika oraz głośniczki z 48 mm przetwornikami o łącznej mocy 30 W. Sercem sprzętu jest procesor Qualcomm Snapdragon 524 z 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Na miejsce dla oprogramowania przeznaczono 16 GB wbudowanej pamięci.

Cena Royole Mirage Smart Speaker to 899 dolarów. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w drugim kwartale tego roku. Na targach CES 2020 firma prezentuje także inny gadżet. To inteligentny notatnik RoWrite 2.

