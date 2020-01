Amazfit T-Rex oraz Amazfit Bip S to dwa nowe smartwatche, które Huami pokazało w trakcie targów CES 2020 w Las Vegas. Wearables nie są drogie i wiemy już, co mają do zaoferowania. Model T-Rex jest ciekawszy, bo ma 1,3-calowy, okrągły ekran AMOLED. Smartwatch dostał także dużą baterię oraz obsługę 19 trybów sportowych.