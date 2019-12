Amazfit Bip S to tani smartwatch, który zobaczymy już w trakcie targów CES 2020. Impreza w Las Vegas odbędzie się w dniach 7-10 stycznia. Huami już potwierdziło, że planuje premierę nowego zegarka w tym czasie. Na łamach swojego Twittera opublikowało też krótki filmik z teaserem. Rzućmy sobie na to okiem.

Amazfit Bip S będzie smartwatchem podobnym do poprzednika. Spodziewajmy się więc obudowy podobnej do tej z Apple Watchy. Na filmiku widać, że powinniśmy oczekiwać długiego czasu pracy na baterii. Za wiele tu nie widać, ale Huami twierdzi, że na premierę z pewnością warto poczekać.

More powerful with an ultra-long #battery life. The #Amazfit BipS is worth the wait!

We’ll be unveiling it at #CES2020!

Learn more at https://t.co/cL92fgNp7l.#LeepOverLimits pic.twitter.com/WmEThWNbe2

— Amazfit (@amazfit) December 26, 2019