Huawei Mate X2 to składany smartfon chińskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. Sprzęt powinien zadebiutować jesienią. Evan Blass (znany lepiej jako Evleaks) przekazał na Twitterze, że telefon powstaje pod nazwą kodową Teton. Ujawnił również, że w drodze są FreeBuds Pro, Watch Fit oraz telefony Nova 8 i Y9a.

FreeBuds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Chińczyków. Dopisek Pro sugeruje, że będzie to droższy model z ciekawymi funkcjami. Watch Fit to pewnie jakiś prostszy smartwatch. Natomiast Nova 8 czy Y9a to tańsze smartfony, które pojawią się w portfolio. Niestety, o tych produktach wiadomo niewiele. Najwięcej informacji w plotkach pojawiało się w temacie Huawei Mate X2.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który ma być bardzo ciekawy

Wiemy, że składany smartfon Huawei Mate X2 będzie rywalizować o portfele klientów z Samsungiem Galaxy Z Fold 2. Telefon ma dostać mocny procesor HiSilicon Kirin serii 1000, który trafi także do zwykłych flagowców marki. Spodziewamy się także ulepszonego ekranu z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz konkretnego aparatu fotograficznego.

źródło: Twitter