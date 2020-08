Xiaomi Mi 10 Pro Plus z datą premiery. Flagowiec jest blisko

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to flagowiec chińskiej marki, którego debiut musi być blisko. Pojawiła się konkretna data premiery. Jeśli jest właściwa, to smartfona zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma być mocnym telefonem. Poza tym może obsługiwać najszybsze ładowanie baterii na rynku.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to nowy smartfon, który obiektem wielu przecieków. Ostatnio je dla was podsumowaliśmy. Teraz dowiadujemy się, jaka może być data premiery. Plotki już wcześniej mówiły o przyszłym miesiącu. Jest możliwe, że były prawdziwe, bo tym konkretnym terminem jest 11 sierpnia.

Tego dnia odbędzie się konferencja Chińczyków. Zostaną tam pokazane różne produkty i jeden z uznanych leakerów uważa, że tego dnia zobaczymy także flagowca Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Choć poniższy teaser poświęcony eventowi wcale tego nie sugeruje. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus był już obiektem wielu plotek. Pewne informacje ujawnił sam CEO firmy, Lei Jun, który to zasugerował na przykład ceramiczną obudowę. Częściowa specyfikacja wyciekła wcześniej. Znane dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10 Pro Plus, które bazują na przeciekach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus – dane techniczne

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

