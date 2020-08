Mi 10 Pro Plus to nadchodzący flagowiec Xiaomi, którego debiut jest nieodległy. Premiera smartfona może odbyć się w tym miesiącu. Zebraliśmy dla was informacje o Xiaomi Mi 10 Pro Plus i dotychczasowe plotki. Telefon zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy więc, co już tak naprawdę wiemy o tym modelu.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus był już obiektem różnych przecieków. To nowy flagowiec chińskiej firmy, o którym wiemy coraz więcej. Zebraliśmy dotychczasowe plotki i informacje. Zobaczmy więc, czego po modelu Xiaomi Mi 10 Pro Plus można się spodziewać.

Ekran z odświeżaniem 120 Hz

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma otrzymać wyświetlacz, który będzie w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. W poprzednich modelach umieszczono panele OLED z odświeżaniem w 90 Hz. Pod kątem wyświetlacza będzie to pewnie najważniejsza zmiana. Większość pozostałych parametrów nie powinna ulec zmianie. Nadal będzie to ekran o przekątnej około 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+.

Z mocnym procesorem Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma otrzymać procesor Snapdragon 865 Plus. To najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców, który pojawi się w wielu innych modelach na tę połowę 2020 roku. Układ będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM i będą to szybkie kości LPDDR5. W przypadku miejsca na dane będzie to 128 lub 256 GB miejsca. Co ważne, będzie specjalny tryb dla GPU o nazwie Game Turbo.



Cena Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie wysoka

Domyślamy się, że cena Xiaomi Mi 10 Pro Plus nie będzie niska. Model Pro bez dopisku Plus w nazwie w Chinach kosztuje od 4999 juanów. Plotki mówią o tym, że w przypadku nowego smartfona będzie to kwota na poziomie co najmniej 5999 juanów. Jeśli tak będzie, to pewnie w Polsce trzeba będzie zapłacić około 5 tysięcy złotych. Tanie flagowce tej firmy odchodzą w niepamięć.

Główny aparat fotograficzny z sensorem 108 MP

Spodziewamy się, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Pewne plotki mówiły o tym, że ma tu nastąpić regres i pojawi się matryca 48 MP. Raczej w to jednak nie wierzmy, bo byłoby to dosyć niezrozumiałe wykonanie kroku do tyłu względem poprzednika. Na to raczej się nie zanosi. Nie wiadomo, w jakim stopniu zmieni się kamera względem tej z poprzedniej generacji. To wyjaśni się z czasem.

Może pojawić się najszybsze ładowanie na rynku

Qualcomm niedawno zapowiedział Quick Charge 5 i wiemy, że nowe rozwiązanie stworzono z myślą o ładowarkach o mocy 100 W i więcej. Wiemy, że chiński gigant pracował nad takim rozwiązaniem i mówi się, że technologia zadebiutuje właśnie w Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Nowy flagowiec może otrzymać najszybsze ładowanie akumulatora na rynku i wiemy, że pod obudową ma mieć baterię o pojemności co najmniej 4500 mAh, co producent też potwierdził.

Będzie ceramiczna obudowa

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to flagowiec, który może dostać ceramiczną obudowę. Zasugerował to sam Lei Jun, który niedawno na łamach Weibo opublikował zdjęcia starszego Mi Miksa. Szczegóły nie są znane, ale wygląda na to, że CEO firmy daje nam do zrozumienia, że tak będzie. Na razie nie wiadomo, czy ma to być jedyna opcja. Możliwe, że wariant ze szklanymi pleckami też będzie dostępny.

Premiera możliwa w sierpniu

Ciągle nie wiemy, kiedy dokładnie odbędzie się premiera Xiaomi Mi 10 Pro Plus, ale mówi się, że nastąpi to jeszcze w sierpniu. Jeśli to prawda, to pewnie niedługo producent zacznie podgrzewać atmosferę przed planowanym wydarzeniem i zacznie uchylać rąbki tajemnicy. Znane dane techniczne smartfona, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus – dane techniczne

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

źródło: opracowanie własne