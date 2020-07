OnePlus Nord trafił na tortury do jednego z youtuberów. Tam została sprawdzona jego konstrukcja i budowa. Smartfon nie zdał jednak jednego z testów i jest nim odporność na zginanie. W trakcie tej próby OnePlus Nord pękł. Co nie zmienia faktu, że w tej cenie i tak można liczyć na całkiem solidnie wykonany telefon.

OnePlus Nord debiutował kilka dni temu i teraz trafił na tortury do Zacka z kanału JerryRigEverything. Urządzenie zostało poddane standardowej próbie testów, które youtuber przeprowadzał na wielu innych modelach. Jak to zniósł? Ogólnie jest to dosyć dobra konstrukcja.

OnePlus Nord ma ekran, który rysuje się na szóstym stopniu w skali Mohsa. Jest to typowy wynik dla większości smartfonów, które mają szkło Gorilla Glass. Czytnik linii papilarnych znajduje się pod wyświetlaczem i porysowana powierzchnia nie przeszkadza w jego używaniu. Części obudowy połączone są plastikiem. W trakcie testu na wyginanie uszkodzeniu uległ wyświetlacz.

W każdym razie, co zresztą podkreślił Zack, OnePlus Nord to solidnie wykonany telefon i z pewnością warto go kupić. Tym bardziej, że cena w Europie została ustalona na poziomie 399 euro. Nie jest to flagowiec, ale z drugiej strony niewiele im ustępuje. Dane techniczne modelu OnePlus Nord znajdziecie poniżej.

OnePlus Nord 5G – dane techniczne

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4115 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z OxygenOS

