Samsung Galaxy Watch 3 doczekał się nowego przecieku. Tym razem jest to unboxing, na którym pokazano odcień Mystic Bronze. W ten sposób mamy okazję zobaczyć smartwatcha na nowym wideo. O zegarkach Samsung Galaxy Watch 3 wiemy już naprawdę wiele. Specyfikacja czy funkcje wyciekły do sieci już wcześniej.

Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatche, które były obiektem wielu przecieków. Niedawno poznaliśmy nowe funkcje i mogliśmy zobaczyć wideo. Teraz mamy kolejny film i tym razem jest to unboxing. Ktoś przedpremierowo opublikował materiał z wariantem w kolorze Mystic Bronze. Rzućmy sobie na to okiem.

Unboxing z zegarkiem Samsung Galaxy Watch 3 opublikowano na łamach kanału The Mobile Central. Na wideo mamy okazję zobaczyć smartwatcha w kolorze Mystic Bronze. Został on porównany z poprzednim zegarkiem Koreańczyków i modelem od Apple. Podjęta próba połączenia z telefonem była utrudniona, gdyż urządzenie nie miało jeszcze oficjalnej premiery.

Samsung Galaxy Watch 3 zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji Unpacked, czyli już 5 sierpnia. Firma udostępniła ostatnio nowy teaser. Poza smartwatchami zobaczymy cztery inne produkty. W tym nowe smartfony. Znane dane techniczne zegarków Samsung Galaxy Watch 3 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Watch 3 – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli ze szkłem Gorilla Glass DX

procesor Exynos 9110

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

Wi-Fi

modem LTE (opcjonalnie)

moduł NFC

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

pulsometr

czujnik ciśnienia krwi

barometr

45 x 46,2 x 11,1 lub 41 x 42,5 x 11,3 mm

Tizen OS 5.5 z One UI 2.5

źródło