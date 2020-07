Oppo A72 5G to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera odbyła się w Państwie Środka. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Jest też procesor MediaTek Dimensity 720 oraz potrójny aparat fotograficzny. Cena Oppo A72 5G wydaje się być całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania.