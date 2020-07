Samsung Galaxy Watch 3 to nowe smartwatche, które zobaczymy na Unpacked. Wprowadzą one nowe funkcje i część z nich udało się znaleźć w uaktualnionej aplikacji producenta. Wśród nowości z Galaxy Watch 3 pojawią się wykrywanie upadków czy nowe gesty, w tym do odbierania nadchodzących połączeń telefonicznych.