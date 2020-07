One UI 2.1 dla Galaxy A3, J5, J6 i J7 dostępne dzięki H-ROM

One UI 2.1 to aktualizacja, która nie trafiła na smartfony Galaxy A3, Galaxy J5, Galaxy J6 i Galaxy J7. Samsung jej nie udostępnił, ale powstało nieoficjalne uaktualnienie w postaci H-ROM. Przygotował je jeden z deweloperów iw ten sposób przeniósł część funkcji z modeli S20 na starsze telefony z układem Exynos 7870.

One UI 2.1 to aktualizacja, która trafiła na różne smartfony marki Samsung, w tym modele S9. Telefony z układem Exynos 7870, jak na przykład Galaxy A3 2017, Galaxy J5, Galaxy J6 i Galaxy J7 tego uaktualnienia nie dostały. Tymczasem pojawił się nieoficjalny H-ROM. Stworzył go deweloper ukrywający się pod nickiem Astrako.

H-ROM to oprogramowanie, które bazuje na systemie Android 10 oraz czerpie część funkcji z modeli S20. Nieoficjalna aktualizacja do One UI 2.1 ma także jeszcze aktualne, lipcowe poprawki bezpieczeństwa. Tak więc chętni właściciele smartfonów Galaxy A3 2017, J5, J6 i J7 mogą uaktualnić własne telefony do nowego systemu. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to czynność dla wszystkich.

H-ROM to nie oficjalna aktualizacja One UI 2.1 dla Galaxy A3, J5, J6 oraz J7

Pamiętajmy, że H-ROM to nieoficjalne oprogramowanie, z którym Samsung nie ma nic wspólnego. Jeśli zdecydujecie się na jego wgranie na własnym telefonie z układem Exynos 7870, to musicie brać pod uwagę wszystkie tego konsekwencje. Także najgorsze możliwości, jak zepsucie telefonu. Linki do software z instrukcjami znajdują się w serwisie źródłowym.

źródło: XDA-Developers