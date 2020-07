iPhone 14 to smartfon, który Apple wprowadzi do oferty dopiero w 2022 roku. Tymczasem dowiadujemy się, że może to być pierwszy model z iOS, który otrzyma peryskopowy aparat. Takie plotki przekazał analityk Ming Chi Kuo. Jak dobrze wiemy, zasłynął on w przeszłości ze sprawdzalności publikowanych informacji na temat planów firmy z Cupertino.

Peryskopowy aparat to rozwiązanie, które stosuje już konkurencja. Huawei czy Samsung już umieszczają takie obiektywy, bo te pozwalają znacząco zwiększyć możliwości z zakresu zoomu. Apple ma już prowadzić rozmowy związane z dostawami takich komponentów w 2022 roku. Pod uwagę brany jest partner o nazwie Semco.

Apple iPhone 14 dopiero w 2022 roku

iPhone 14 to smartfon, którego nie zobaczymy w krótkim czasie. Mało tego, bo telefon zapewne będzie pojawiać się w przeciekach jeszcze nieraz. Na razie są to wczesne plotki i do września 2022 roku, kiedy to pewnie odbędzie się premiera, pozostało jeszcze wiele czasu. Spodziewajmy się, że wycieki przybiorą na sile bliżej debiutu. Na razie czekamy na iPhone’y 12, które są już blisko.

źródło