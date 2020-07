One UI 2.1 to większa aktualizacja, która trafia właśnie na modele Galaxy S9 i S9 Plus w Polsce. To już ostatnie tego typu uaktualnienie dla flagowców marki Samsung z 2018 roku. Wiemy, że oprogramowania One UI 3 opartego na systemie Android 11 już nie dostaną. Nie pozostaje nic, jak tylko się z tym pogodzić.

One UI 2.1 dla Galaxy S9 i S9 Plus zostało udostępnione już wcześniej. Samsung już pracuje nad aktualizacją do One UI 3 i ta będzie bazować na systemie Android 11. Tymczasem właściciele flagowców z 2018 roku dostają pewne funkcje, które zapożyczono z serii S20. Update jest już udostępniany.

Aktualizacja dla Samsungów Galaxy S9 wnosi nowe funkcje. Wśród nich są zaktualizowane emoji AR. Następnie mamy nowe opcje dla aparatu, gdzie m.in. wprowadzono tryb pro dla wideo, czy poprawiony tryb nocny. Warto też wspomnieć o funkcjach Music Share oraz Quick Share i udoskonaleniach obejmujących galerię. Ponadto oprogramowanie ma czerwcowe poprawki bezpieczeństwa. Uaktualnienie udostępniane drogą OTA waży ponad 1,1 GB.

One UI 2.1 dla Galaxy S9 już jest, ale na One UI 3 nie ma co liczyć

Nie ukrywajmy, ale to już ostatnia tego typu aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S9. Uaktualnienia do nakładki One UI 3 te modele nie dostaną. Tym samym zostaną pozbawione dostępu do systemu Android 11. Są to smartfony, które są obecnie objęte już trzecim rokiem wsparcia, czyli rozszerzonym. W jego ramach Samsung nie gwarantuje już nowych wersji Androida, co warto mieć na uwadze. Jednak jeszcze przez jakiś czas aktualizacje na te urządzenie będą udostępniane.

źródło: Twitter