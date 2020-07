POCO M2 Pro z datą premiery. To przebrandowany Redmi Note 9 Pro

POCO M2 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, kiedy odbędzie się premiera. Telefon zadebiutuje w Indiach i nastąpi to już 7 lipca. W rzeczywistości nie będzie to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Redmi Note 9 Pro, który debiutował już kilka miesięcy temu.

POCO M2 Pro to przebrandowany Redmi Note 9 Pro, co udało się wcześniej doszukać w oprogramowaniu MIUI. Jeśli tak, to dostanie 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 720G i baterię o pojemności 5020 mAh. Poniżej teaser opublikowany przez indyjski oddział marki.

For all those who were on the edge of their seat. It’s time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020