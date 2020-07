Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma być nowym flagowcem chińskiej marki. Urządzenie jest coraz bliżej premiery i dowiadujemy się, że jest certyfikowane. Smartfon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus i ekran z odświeżaniem w 120 Hz. Premiera modelu Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma odbyć się w przyszłym miesiącu.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Także pod inną nazwą. To flagowiec, który ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt jest certyfikowany. To przybliża go do rynkowej premiery, od której rzekomo nie dzieli nas dużo czasu.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus był certyfikowany w Chinach. Dowiadujemy się, że ma modem 5G i wspiera NA oraz SNA. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową M2007J1SC. Poza tym, że dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, to wiadomo również o ekranie z odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy aparacie fotograficznym z sensorem 108 MP. Kompletna specyfikacja nie jest jednak znana.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus z układem Snapdragon 865 Plus będzie bardzo wydajny

Spodziewajmy się, że smartfon Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie bardzo wydajnym smartfonem. Sam Snapdragon 865 Plus oferuje o około 10 proc. większą moc od poprzedniego układu. Oczywiście, najlepsze wyniki będą w tych telefonach, które dostaną SoC w połączeniu z 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Wiemy, że takie modele się pojawią i szykują je Lenovo oraz Asus. Na więcej szczegółów musimy poczekać.



