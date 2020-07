Galaxy Fit 2 to nowa opaska marki Samsung, której premiera musi być blisko. Urządzenie dostrzeżono na stronie komisji FCC pod nazwą SM-R220. Wygląda na to, że to nowe urządzenie naręczne z wbudowanym pulsometrem, które wkrótce zobaczymy w ofercie Koreańczyków. O opasce Samsung Galaxy Fit 2 na razie wiadomo mało.