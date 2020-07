Galaxy S30 to flagowiec marki Samsung, który zostanie pokazany dopiero w przyszłym roku. Możliwe, że będzie pierwszym, którego Samsung pozbawi w pudełku ważnego dodatku. To ładowarka i wiemy, że podobne plany ma Apple. Zapewne jednak Samsung Galaxy S30 otrzyma oryginalne akcesorium, ale trzeba je będzie dokupić.

Samsung Galaxy S30 może być pierwszym flagowcem Koreańczyków, gdzie w pudełkach z telefonami zniknie ważne akcesorium. Jest nim ładowarka. Wiemy już, że podobne plany ma Apple wraz z iPhone’ami 12. Nie ukrywajmy, ale tego typu urządzeń mamy w domu coraz więcej i to znacząco wpływa na problem elektrośmieci.

Koreańczycy obecnie prowadzą dyskusje w kwestii wykluczenia ładowarek z pudełek wybranych smartfonów, co ma wejść w życie od przyszłego roku. Jest niemal pewnym, że obejmie to flagowe modele, a więc Samsung Galaxy S30 najpewniej będzie pierwszym bez takiego dodatku w opakowaniu. Konkretne decyzje w tej kwestii jednak jeszcze nie zapadły.

Oryginalna ładowarka dla modeli Samsung Galaxy S30 zapewne powstanie

Prawda jest taka, że wielu użytkowników telefonów unika zamienników. Dla nich oryginalna ładowarka jest bardzo ważna. Nawet jeśli Samsung Galaxy S30 nie będzie jej miał w opakowaniu, to z pewnością firma takie urządzenie będzie sprzedawać osobno. Po to, aby każdy miał wybór co do tego, czym będzie ładować baterię.

Trudno powiedzieć, jak brak ładowarki w zestawie ze smartfonami Samsung Galaxy S30 wpłynie na ich ceny. Pewnie w znikomym lub żadnym stopniu. Dlatego, że tego typu akcesoria nie są po prostu drogie. Taki ruch pozwoli jednak pomóc w walce o ochronę środowiska. Problem przebywających ładowarek z roku na rok staje się coraz większy.

źródło: ETNews