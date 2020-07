Xiaomi Mi 10 Super Large Cup to smartfon, o którym słyszymy po raz pierwszy. Będzie to flagowiec i wiemy, że powinien otrzymać procesor Snapdragon 865 Plus. Urządzenie nie ma być jednak tanie. Mówi się, że cena Xiaomi Mi 10 Super Large Cup będzie jeszcze wyższa od modelu Pro, który to przecież tani nie jest.