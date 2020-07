Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon Koreańczyków, którego premiera odbędzie się już 5 sierpnia. Sprzęt jest już certyfikowany. Dowiadujemy się, że urządzenie będzie sprzedawane z ładowarką o mocy 25 W. Wiemy jednak, że Samsung Galaxy Fold 2 to telefon, na którego rynkową dostępność przyjdzie trochę poczekać.

Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon, który pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Urządzenie dostrzeżono na stronie urzędu 3C, gdzie go certyfikowano pod nazwą SM-F9160. To wariant mający modem 5G. Dowiadujemy się, że sprzęt będzie dostarczany z ładowarką oznaczoną ciągiem znaków EP-TA800. Ma ona moc 25 W.

Wiemy, że Samsung Galaxy Fold 2 zostanie pokazany 5 sierpnia na Unpacked. Wraz z Note’ami 20. Jednak składany smartfon nie ma prędko trafić do sklepów. Plotki mówią o tym, że zadebiutuje on w sprzedaży najwcześniej w drugiej połowie września. Tak więc na dostępność trzeba będzie trochę poczekać.

Samsung Galaxy Fold 2 ma dostać 7,7-calowy, składany ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Pus i dwie baterie o łącznej pojemności nominalnej 4365 mAh. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.5. Niekompletne dane techniczne smartfona Samsung Galaxy Fold 2 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Fold 2 – dane techniczne

7,7-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny – brak szczegółów

baterie o łącznej pojemności 4365 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

złącze USB C

Android 10 z nakładką One UI 2.5

źródło: Twitter