Amazfit Band 5 to opaska Xiaomi Mi Band 5, którą znamy z Chin. Na wybranych rynkach będzie ona sprzedawana pod inną nazwą. Wygląda na to, że tak będzie na pewno w Stanach Zjednoczonych. Tam Amazfit Band 5 dostrzeżono na stronie FCC. Z opisu funkcji wynika, że jest to przebrandowana opaska marki Xiaomi.