Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 to nowe flagowce marki Samsung, które mamy zobaczyć latem. W sieci pojawiła się przybliżona data premiery. Plotki sugerują, że składany smartfon i modele Note 20 zostaną pokazane w początkach sierpnia. Samsung na razie jednak nie potwierdza terminu najbliższej konferencji Unpacked.

Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 to smartfony, których debiut jest blisko. Wiemy, że Samsung planuje je wprowadzić na rynek bez opóźnień i zostaną one pokazane latem. Teraz pojawiła się przybliżona data premiery. Ujawnił ją leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu Koreańczyków.

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że Samsung planuje zaprezentować smartfony Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 w okolicy 5 sierpnia. Nie jest więc dokładna data premiery, a termin przybliżony. W grę więc wchodzą także inne dni wypadające w tym tygodniu. Oczywiście, producent na razie tych informacji nie potwierdza.

Data premiery Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 niedługo zostanie potwierdzona

Jeśli Samsung rzeczywiście planuje zaprezentować smartfony Galaxy Fold 2 i Note 20 na początku sierpnia, to data premiery zostanie potwierdzona już w przyszłym miesiącu. Wtedy wszystko stanie się jasne. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne informacje. Wiemy jednak, że najbliższa konferencja Unpacked przyjmie inną postać niż zazwyczaj. Będzie to wydarzenie zorganizowane w formie online. To oznacza, że nie wezmą w nim udziału zaproszeni dziennikarze i inni gości. Samej transmisji online jak najbardziej możemy się spodziewać.

