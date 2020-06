Twój telefon z Windows 10 to bardzo użyteczna aplikacja, która ciągle jest rozwijana. Microsoft udostępnia kolejną nowość i tym razem jest to możliwość sterowania multimediami, które odtwarzane są na smartfonie. Rozwiązania działa z różnymi usługami i wśród nich są Spotify, YouTube Music czy Google Podcast.

Twój telefon to użyteczna aplikacja z systemu Windows 10. Jakiś czas temu Microsoft zaczął testować z członkami niejawnego programu beta testów okienek nową funkcję. To sterowanie multimediami, które pozwala kontrolować muzykę odtwarzaną na smartfonie. Teraz rozwiązanie to udostępniane jest dla wszystkich użytkowników dziesiątki.

Twój telefon z Windows 10 został uaktualniony do wydania z numerkiem 1.20051.93.0. To tutaj pojawia się nowa opcja w ustawieniach, którą jest możliwość sterowania multimediami. Tam należy włączyć funkcję związaną z pokazywaniem odtwarzanej muzyki w oknie aplikacji. Na poniższym zrzucie ekranowym widać, jak to dokładnie wygląda. Są kontrolki do pauzowania/wznawiania oraz przeskakiwania do innych utworów.

Sterowanie multimediami z Twój telefon dla Windows 10 w wybranych aplikacjach

Funkcja nie działa ze wszystkimi aplikacjami. Na razie Twój telefon ogranicza wsparcie do siedmiu platform. Są to Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiaomi Music oraz Google Podcast. Tidal czy Apple Music nie są obsługiwane. Może z czasem to ulegnie zmianie.

źródło: TechDows