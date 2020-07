Oppo Find X2 Pro i Xiaomi Mi 10 Pro to dwa smartfony, które niepodzielnie rządzą w rankingu AnTuTu. Czerwcowe zestawienie jest bez zmian. Te dwa modele ciągle znajdują się na szczycie zestawienia i żadne inne telefony ich nie zdetronizowały. Pewnie nastąpi to dopiero, gdy pojawią się modele ze Snapdragonem 865 Plus.