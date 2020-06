Smapdragon 865 Plus to nowy procesor, który Qualcomm ma zapowiedzieć w przyszłym miesiącu. Napędzi on przyszłe flagowce z Androidem, które pojawią się na rynku w drugiej połowie roku. Wiemy te, że Snapdragon 865 Plus ma trafić pod obudowę Galaxy Note 20. Nowy układ SoC ma być naprawdę mocny.

Snapdragon 865 Plus to procesor marki Qualcomm, który już pojawiał się w przeciekach. Na jego temat krążyły różne informacje i nie było też pewnym, czy w ogóle tak naprawdę się pojawi. Wygląda jednak na to, że tak się stanie. Nowy SoC został potwierdzony przez sprawdzonego w przeszłości leakera, który jest Ice Universe.

Źródło informacji przekazało, że Qualcomm Snapdragon 865 Plus rzeczywiście istnieje i to procesor, który nie jest tylko plotką. Nowy SoC ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Od sierpnia powinien zacząć trafiać do pierwszych smartfonów. Wiemy, że pojawi się m.in. w modelach Samsung Galaxy Note 20. Na razie jednak nie znamy dokładnego terminu zapowiedzi firmy Qualcomm.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus będzie mocnym procesorem

Wiemy, że Snapdragon 865 Plus będzie wydajnym procesorem. Spodziewajmy się podwyższonych zegarów dla CPU, jak i GPU. Przecieki sugerują, że najszybszy rdzeń ma pracować z częstotliwością na poziomie 3,09 GHz. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. Nowy SoC trafi do różnych flagowców, które zobaczymy w drugiej połowie tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do Chrome’a na Androida

źródło: Weibo