Motorola One Fusion to nowy smartfon, który debiutuje w portfolio marki. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran z małym wcięciem w postaci łezki. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 710. Ponadto Motorola One Fusion wyróżnia się pojemną baterią 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze oferuje ten model.

Motorola One Fusion to nowy smartfon Moto, którego cena została ustalona na poziomie 199990 chilijskich peso, co daje nam kwotę około tysiąca złotych. Urządzenie będzie można zakupić w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Z czasem telefon trafi także na inne rynki. Rzućmy sobie okiem na specyfikację.

Motorola One Fusion ma 6,5-calowy ekran z małym wcięciem u góry. To wyświetlacz o rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 710 z 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Motorola One Fusion ma aparat z głównym sensorem 48 MP. Są też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP oraz kamerki 5 MP do makro i 2 MP do głębi ostrości obrazu. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10. Dane techniczne smartfona Motorola One Fusion znajdziecie poniżej.

Motorola One Fusion – dane techniczne

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 710

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

202 gramy

Android 10

