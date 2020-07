Mi Band 5 Pro to nowa opaska Xiaomi, którą możemy zobaczyć w niedługim czasie. Informacje na temat urządzenia dostrzeżono w aplikacji Mi Fit 4.2.0. Pod nazwą kodową KongmingPro. Na razie jednak nie wiadomo, czego dokładnie można spodziewać się po Xiaomi Mi Band 5 Pro. To na razie pozostaje tajemnicą.

Xiaomi Mi Band 5 Pro to nowa opaska, którą możemy zobaczyć w niedługim czasie. Urządzenie w Chinach zapowiedziano w dwóch wersjach. Zwykłej i ze wbudowanym modułem NFC. Wiemy, że debiut wearable w Europie szykowany jest na ten miesiąc. Tymczasem aplikacja Mi Fit zdaje się potwierdzać jeszcze trzeci wariant.

Xiaomi Mi Band 5 Pro dostrzeżono w aplikacji Mi Fit z numerkiem 4.2.0. Tam na zrzucie ekranowym uchwycono trzeci wariant pod nazwą kodową KongmingPro. Wiemy, że zwykła wersja ma kryptonim Kongming. Natomiast międzynarodowa edycja to York.

Opaska Xiaomi Mi Band 5 Pro ma NFC

Wiemy, że tajemnicza opaska Xiaomi Mi Band 5 Pro także ma moduł NFC, co widać po opcjach dostępnych w ustawieniach Mi Fit dla tego modelu. Nie można więc wykluczyć, że będzie to po prostu międzynarodowa wersja wearable z modułem bezstykowym. Tak może być, co warto mieć na uwadze. O tym jednak przekonamy się dopiero za jakiś czas.

Premiera międzynarodowej wersji opaski Xiaomi Mi Band 5 z pewnością nie jest odległa. Producent już wcześniej potwierdził, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Jednak konkretnej daty premiery na razie nie ma.

