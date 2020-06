Redmi Note 9S sprawia problemy z Wi-Fi. Rady Xiaomi nie pomagają

Redmi Note 9S to średniak Xiaomi, który debiutował w Europie kilka tygodni temu. Co ciekawe, użytkownicy telefonu skarżą się na problemy z Wi-Fi. Błędy objawiają się zrywaniem połączenia z siecią lub brakiem przesyłania danych. Wygląda na to, że dotyczy to wielu właścicieli Redmi Note 9S ze Starego Kontynentu.