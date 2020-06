Xiaomi szykuje składany smartfon podobny do Huawei Mate Xs

Składany smartfon Xiaomi ciągle nie zadebiutował, a tymczasem firma patentuje kolejne projekty związane z tym urządzeniem. Najnowszy z nich ujawnia, że może to być sprzęt podobny do modelu Huawei Mate Xs. Plany firmy może ujawniać wniosek z 5 czerwca. Składany smartfon Xiaomi być może zadebiutuje w tym roku.

Składany smartfon Xiaomi, a dokładniej jego koncept został zaprezentowany już ponad rok temu. Upłynęło kilkanaście miesięcy i urządzenie ciągle nie zadebiutowało. Kto wie, a może będzie to urządzenie zbliżone wyglądem do modelu Huawei Mate Xs. Może to sugerować wniosek patentowy ujawniony przez chiński urząd własności intelektualnej.

Xiaomi złożyło w Chinach wniosek patentowy opisujący składany smartfon. Opublikowano go 5 czerwca i na poniższych schematach widać, że jest to sprzęt nawiązujący stylistycznie do produktu konkurencji. Pierwsze skojarzenie to Huawei Mate Xs zaprezentowany w lutym tego roku. Rzućcie sobie zresztą na to okiem poniżej.

Składany smartfon Xiaomi wcale nie musi wyglądać jak Huawei Mate Xs

Pamiętajmy, że Xiaomi z myślą o własnym smartfonie ze składanym ekranem opatentowało już co najmniej kilka pomysłów, które różnią się między sobą. Ten nawiązujący stylistycznie do Huawei Mate Xs jest kolejnym z nich. To jednak wcale nie oznacza, że Chińczycy zdecydują się na taki projekt. Możliwe, że wybiorą coś innego.

