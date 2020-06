Gmail to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. Google postanowiło wprowadzić do niej nowy przycisk do tworzenia wiadomości. Pojawia się on w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Przyjmuje on dwie postacie. Jedną jest okrągły przycisk z ikonką. Natomiast druga wersja jest rozciągnięta w poziomie.

Gmail co jakiś czas otrzymuje większe lub mniejsze zmiany. Najnowszą z nich z pewnością można zaliczyć do tych drugich, bo jest ona czysto kosmetyczna. Co nie zmienia uwagi, że z pewnością warto ją odnotować. To nowy przycisk do tworzenia wiadomości. Pojawia się on w aplikacji na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android.

Nowy przycisk do tworzenia wiadomości w aplikacji Gmail ma dwie formy. Pierwszą jest rozciągnięta wersja z zaokrąglonymi narożnikami. Jest tam umieszczona ikona i napis. Jednak w trakcie przewijania okna programu w dół przyjmuje formę okrągłą. Możecie to zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych (dwóch po prawej). Po lewej stronie stary widok.

Nowy przycisk tworzenia wiadomości w aplikacji Gmail 2020.05.17.313130477

Nowość pojawia się w aktualizacjiaplikacji Gmail na Androida z numerkiem 2020.05.17.313130477. Jest ona już dystrybuowana poprzez Sklep Play. Z pewnością jednak nie jest jeszcze widoczna u wszystkich, co wkrótce powinno ulec zmianie. Nie powinno to zająć więcej, jak kilka najbliższych dni.

