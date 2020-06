Galaxy Note 20 Ultra 5G to smartfon marki Samsung, który zdaje się istnieć. Dostrzeżono go na stronie organizacji Bluetooth SIG. Niedługo po tym informacje zostały usunięte, ale w internecie nic nie ginie. Wygląda więc na to, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra będzie trzecią wersją notatnika z S Pen.