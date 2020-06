POCO F2 Pro to jeden z najtańszych smartfonów z procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Urządzenie trafiło na tortury i tam została sprawdzona jego konstrukcja. Wygląda na to, że POCO F2 Pro ma solidnie wykonaną obudowę. Telefon zdał nawet trudny test na wyginanie, którego nie przechodzi pomyślnie każdy model.

POCO F2 Pro to smartfon, który jest atrakcyjny cenowo. Czy jednak producent w celu zachowania niskiej ceny nie zaoszczędził na materiałach i konstrukcji? To sprawdził Zack z kanału JerryRigEverything, który wziął ten sprzęt na tortury. Jaki był efekt końcowy?

POCO F2 Pro ma ekran, który rysuje się na szóstym stopniu w skali Mohsa. Jest to typowy wynik dla większości smartfonów. Urządzenie cechuje się także solidną konstrukcją. Wygląda na to, że submarka Xiaomi nie zaoszczędziła na materiałach. Mocna obudowa zdała nawet trudny test na wyginanie. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Smartfon POCO F2 Pro trafił także do Polski. Sprzęt pewnie znajdzie grono zainteresowanych fanów. Gównie z racji niskiej ceny. Dane techniczne smartfona POCO F2 Pro znajdziecie poniżej.

POCO F2 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 5 + 13 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

218 gramów

Android 10 z MIUI

