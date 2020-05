Google TV w drodze. Platformę Android TV czekają duże zmiany

Google TV ma być nową nazwą dla systemu Android TV. Plotki na ten temat pojawiły się niedawno. Teraz dowiadujemy się, że planowane są także zmiany w interfejsie i funkcjach platformy. Informacje na ten temat uzyskał Protocol. Zobaczmy, co takiego jest w przygotowaniu.

Android TV obecnie kładzie nacisk na aplikacje. To Google chce zmienić i tak zmodyfikować oprogramowanie, aby jak najlepiej prezentować poszczególne filmy, seriale czy programy telewizyjne. Mają w tym celu pomóc główni dostawcy serwisów streamingowych, z którymi gigant z Mountain View prowadzi obecnie w tym temacie rozmowy. Modyfikacje mają poniekąd przypominać to, co znamy z Amazon Fire TV. Ponadto software ma być lekki. To dobra wiadomość, bo będzie go można instalować także na prostszych i zarazem tańszych urządzeniach.

Google TV może zadebiutować wraz z nowym modelem Chromecast Ultra

Jak czas temu wspominaliśmy wam, że w drodze jest Chromecast Ultra 2. generacji. Plotki mówią, że to urządzenie otrzyma już system Android TV. Jednak w rzeczywistości może to być już nowe Google TV, które w przeciekach zaczęło pojawiać się dopiero ostatnio. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w krótkim czasie. Na razie na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zadebiutuje ten nowy Chromecast.

