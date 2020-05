Apple TV 4K w nowej wersji już blisko. Dostanie procesor A12X

Apple TV 4K zostanie odświeżone, co wiemy nie od dziś. Urządzenie już pojawiało się w przeciekach i teraz plotki na jego temat powracają. Nowe informacje przekazał Jon Prosser. Ta sama osoba, która ostatnio zasłynęła z dobrze wytypowanych dat premiery nowego iPhone’a SE oraz MacBooka Pro z 13,3-calowym ekranem.

Prosser twierdzi, że firma jest już gotowa do wprowadzenia nowego Apple TV 4K do oferty. To oznacza, że zapowiedź urządzenia może w zasadzie odbyć się teraz w dowolnej chwili. Kto wie, a może zobaczymy je już na dniach. Wiemy, że zostanie podwojona pamięć na dane – z 32 i 64 GB do 64 oraz 128 GB w nowym modelu.

Nowe Apple TV 4K z mocnym procesorem A12X

Apple chce umieścić w nowym modelu bardzo mocny procesor. To układ SoC A12X, który znamy z iPadów Pro. To mocny chip, który wniesie nowe możliwości. Przede wszystkim pod względem gier. Na więcej szczegółów musimy poczekać. Data premiery jest na razie tajemnicą. Wygląd prawdopodobnie się nie zmieni. Może pojawią się jakieś drobne modyfikacje.

źródło