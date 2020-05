EMUI 10 Stable i Android 10 dla Huawei P20 i Mate 10 znowu opóźnione

EMUI 10 Stable i Android 10 trafią także na smartfony Huawei P20 oraz Mate 10. Jednak aktualizacja w wersji globalnej cały czas nie została udostępniona. Niestety, właściciele tych telefonów na EMUI 10 jeszcze poczekają. Doszło do kolejnych opóźnień i na dostępność oprogramowania w tym miesiącu nie ma co liczyć.

EMUI 10 Stable oparte na systemie Android 10 trafi na modele Huawei P20 i Mate 10. W Chinach aktualizacja dla tych telefonów została już udostępniona. Jednak w takiej Europie cały czas czekamy. Początkowo update miał być gotowy w marcu, ale nic z tego nie wyszło. Potem mówiono o maju i wygląda na to, że ponownie nic z tego.

Najnowsze informacje o dostępności EMUI 10 Stable i systemu Android 10 dla Huawei P20 i Mate 10 zakładają kolejne przesunięcia terminów. Dotyczą one różnych międzynarodowych rynków. W zależności od regionu przedstawia się to obecnie następująco. Szczegóły poniżej.

EMUI 10 Stable i Android 10 dla Huawei P20 i Mate 10 w tych terminach

Zachodnia Europa – połowa czerwca

Północna Europa – połowa czerwca

Rosja i centralna część Azji – koniec czerwca

Bliski Wschód i Afryka – koniec czerwca

Azja Pacyficzna – połowa czerwca

Kanada – połowa czerwca

Japonia – początek czerwca

Lista nie wspomina o Polsce i naszym regionie. Możemy jednak się domyślać, że będzie podobnie do dostępności w innych częściach Europy. Właściciele Huawei P20 i Mate 10 EMUI 10 Stable z systemem Android 10 w maju pewnie nie dostaną. Trzeba będzie czekać do czerwca lub nawet dłużej. Na wersję z numerem 10.1 jednak nie ma co liczyć.



