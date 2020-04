Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to smartfon, który ma nieprzeciętny aparat. Do tej pory jednak nie poznaliśmy oceny w DxOMark Mobile, gdzie obecnie liderem pozostaje Huawei P40 Pro mający wynik w postaci 127 punktów. Druga pozycja przypada modelowi Honor 30 Pro Plus. DxO już testuje kamerę telefonu Koreańczyków.

DxOMark Mobile zamierza opublikować wyniki testu Samsunga Galaxy S20 Ultra 5G w przyszłym tygodniu, co zapowiedziano na łamach mediów społecznościowych firmy. Trudno powiedzieć, czy będzie w stanie zagrozić obecnemu liderowi. Nic nie można jednak wykluczyć. Za kilka dni wszystko stanie się jasne.

Jest też duże prawdopodobieństwo, że aparat modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G przez specjalistów z DxO testowany jest na innym oprogramowaniu. Firma mogła wprowadzić poprawki i z czasem udostępni software dla wszystkich poprzez aktualizację. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na wyniki. Dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 10 z One UI 2.1

źródło: Twitter