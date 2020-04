Galaxy S30 to flagowiec, nad którym Samsung już pracuje. Nowe plotki sugerują, że przednia kamerka do selfie otrzyma technologię OIS. Wcześniejsze przecieki mówły o tym, że Samsung Galaxy S30 może otrzymać kamerę schowaną pod ekranem. Premiery nowego smartfona spodziewamy się dopiero za niespełna rok.

Samsung Galaxy S30 nie zadebiutuje w niedługim czasie, ale już teraz jest obiektem przecieków. Co wynika z faktu, że Koreańczycy rozpoczęli prace nad telefonem. W sieci pojawiły się nowe plotki. Mówią one o tym, że przednia kamerka do selfie może w końcu dostać wsparcie dla technologii OIS. To optyczna stabilizacja obrazu.

Przednia kamerka z OIS w modelu Samsung Galaxy S30 zwiększy możliwości aparatu. Obecnie testowane są dwa sensory typu 1/2″ z matrycą (prawdopodobnie) 48 MP oraz 1/2.55″ z 12 MP. Oba mają wspierać optyczną stabilizację i na razie nie wiadomo, na co zdecyduje się firma. Możliwe, że na dwa i te zostaną zaimplementowane w konkretnych modelach, których pewnie ponownie będzie trzy.

Samsung Galaxy S30 kamerkę do selfie może mieć pod ekranem

Wiemy też, że Samsung rozważa w Galaxy S30 implementację wyświetlacza bez wcięć i umieścić kamerką do selfie pod ekranem. Obecnie brane są możliwości wykorzystania tego rozwiązania i na razie nie jest to jeszcze nic pewnego. Tego typu aparaty chcą zaimplementować także inni producenci. Jednak wymaga to jeszcze dopracowania, bo na obecnym etapie jakość zdjęć nie jest jeszcze na wystarczająco dobrym poziomie. Premiery Samsungów Galaxy S30 spodziewamy się dopiero w okolicy lutego 2021 roku.

