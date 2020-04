Oppo Ace 2 w AnTuTu. Wykręca naprawdę dużo punktów

Oppo Ace 2 to nowy flagowiec Chińczyków, którego premiera jest blisko. Urządzenie zostało przetestowane w bazie AnTuTu. Tam sprzęt wykręcił naprawdę dużo punktów, bo aż ponad 627 tysięcy. Co ciekawe, w trakcie testu Oppo Ace 2 został umieszczony w lodówce. Wiemy jednak, że smartfon mógł zostać zmodyfikowany.

Oppo Ace 2 to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon został przetestowany w AnTuTu i tam zdołał uzyskać naprawdę solidny wynik. Wykręcił aż 627553 punktów, czyli naprawdę dużo. Obecnym oficjalnym liderem tego testu jest model Find X2 Pro, który może pochwalić się średnią punktów na poziomie 606 tysięcy.

Warto jednak zauważyć, że AnTuTu zgłasza, że testowany Oppo Ace 2 był zrootowany. To oznacza, że producent zapewne wprowadził jakieś modyfikacje, które pozwoliły uzyskać tak dobry wynik. Normalnie pewnie nie będzie to możliwe, co warto mieć na uwadze. Ot, taki rekord dla sztuki, ale nie dla zwykłego użytkownika.

Oppo Ace 2 gościł już na stronie TENAA. Tam pojawiła się niemal kompletna specyfikacja smartfona. Wiemy, że ma on procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz do 12 GB pamięci RAM. Znane dane techniczne modelu Oppo Ace 2, które bazują na dotychczasowych informacjach, znajdziecie poniżej.

Oppo Ace 2 – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

Kamerka 16 MP do selfie

Aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

Modem 5G

Dual SIM

Złącze USB C

Czytnik linii papilarnych

Android 10 z ColorOS 7.1

